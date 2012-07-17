Колесніков вирішив, що слід би будувати по 100 тисяч дешевих квартир в рік

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури, про це заявив віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Колесніков під час робочого візиту до Італії з питань вивчення доступного житла.

«Україна повинна будувати хоч би 5 млн. кв. м житла на рік - це орієнтовно 100 тисяч квартир класу економ», - сказав Б. Колесніков.

Він додав, що для реалізації цих планів в Україні потрібно відкрити щонайменше 15-20 заводів з виробництва залізобетонних конструкцій для будівництва житла.

«Отже, вони повинні бути в усіх регіонах», - наголосив віце-прем'єр.

При цьому він зазначив, що Україна купуватиме технології для будівництва соціального житла у різних постачальників. «У світі ніхто не виробляє устаткування для повного циклу. Тому щось, очевидно, купуватиметься в Італії, щось - у Німеччині, щось - у Фінляндії, - тобто, в тих, хто найуспішніший у сучасних будівельних технологіях», - сказав Б.Колесніков.