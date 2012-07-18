Депутата вимагають притягнути до суду за "недорасу"

Він вимагає притягнути депутата Луганської обласної ради Родіона Мірошника до кримінальної відповідальності за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГІ «Права справа», у заяві Д.Снєгирьова, зокрема, зазначено:

«6 липня депутат Луганської обласної ради Родіон Мірошник на позачерговій сесії обласної ради, під час обговорення заяви на підтримку Закону "Про засади державної мовної політики" заявив: "Цією мовою якщо ми вчимо своїх дітей, то позбавляємо їх всього і ростимо недорасу". При цьому Мірошник відзначив, що не розуміє виступів представників опозиції в Києві, які заявляють про необхідність захистити державну мову: "Українську мову гноблять, українську мову треба захистити. Що це за мова така нещасна, що її треба захистити від усього, і вона повинна рости в оранжереї?" - сказав Р.Мірошник».

Д.Снєгирьов вважає, що заява Р.Мірошника є провокаційною й ображає україномовну частину населення країни.

«Подібні заяви українського державного службовця є неприпустимими та такими, що підпадають під дію відповідної статті Кримінального кодексу України. На підставі вищенаведеного вимагаю порушити кримінальну справу проти депутата Луганської обласної ради за статтею «розпалювання міжнаціональної ворожнечі», - йдеться у заяві Д.Снєгирьова.