Депутата вимагають притягнути до суду за "недорасу"
Співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов звернувся із заявою до Генеральної прокуратури.
Він вимагає притягнути депутата Луганської обласної ради Родіона Мірошника до кримінальної відповідальності за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГІ «Права справа», у заяві Д.Снєгирьова, зокрема, зазначено:
«6 липня депутат Луганської обласної ради Родіон Мірошник на позачерговій сесії обласної ради, під час обговорення заяви на підтримку Закону "Про засади державної мовної політики" заявив: "Цією мовою якщо ми вчимо своїх дітей, то позбавляємо їх всього і ростимо недорасу". При цьому Мірошник відзначив, що не розуміє виступів представників опозиції в Києві, які заявляють про необхідність захистити державну мову: "Українську мову гноблять, українську мову треба захистити. Що це за мова така нещасна, що її треба захистити від усього, і вона повинна рости в оранжереї?" - сказав Р.Мірошник».
Д.Снєгирьов вважає, що заява Р.Мірошника є провокаційною й ображає україномовну частину населення країни.
«Подібні заяви українського державного службовця є неприпустимими та такими, що підпадають під дію відповідної статті Кримінального кодексу України. На підставі вищенаведеного вимагаю порушити кримінальну справу проти депутата Луганської обласної ради за статтею «розпалювання міжнаціональної ворожнечі», - йдеться у заяві Д.Снєгирьова.