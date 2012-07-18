Кличко: співпрацювати з ПР заважає її зіпсована репутація

Про це заявив лідер партії Віталій Кличко в ефірі 5 каналу.

Він зазначив, що соціологічні дані свідчать про те, що більшість у новій Верховній Раді після жовтневих виборів мають сформувати опозиційні партії.

Водночас, політик наголосив, що в нього є великі сумніви щодо втілення цього прогнозу в життя. На його думку, до підсумкової поразки опозиції може призвести наявність мажоритарних округів і велика кількість технічних кандидатів. До того ж, зауважив Кличко, не варто забувати про можливу появу перебіжчиків.

"У цьому парламенті досвід тушок дуже великий", - нагадав лідер "УДАРу".

Саме тому, пояснив він, у його політичній силі не так багато відомих імен, адже чимало сучасних відомих політиків встигли заробити собі неоднозначну репутацію.

Лідер "УДАРу" вважає, що нові партії слід будувати на засадах професіоналізму та моральності: "Ми вимагаємо від наших кандидатів гарантій того, що вони дотримуватимуться принципів партії", - зазначив Кличко. І пообіцяв, що "тушок" у його майбутній фракції не буде.

"Я несу персональну відповідальність за кожного", - заявив політик.

На думку лідера "УДАРу", основним завданням виборів-2012 буде проведення до ВР нових осіб, які зможуть повернути довіру українців до політиків. Відтак він зауважив, що співпраця його політичної сили з Партією регіонів виключена саме з огляду на зіпсовану репутацію останньої.

"На жаль, Партія регіонів в останні роки показала своє справжнє обличчя. Її кроки відповідають не інтересам людей, а інтересам фінансово-промислових груп", - цитує Кличка Українська правда.

"З партією, яка зруйнувала довіру людей, ми співпрацювати не будемо", - запевнив він.

Кличко також визнав, що завдання перемогти у мажоритарних округах є надзвичайно складним не тільки через малу впізнаваність кандидатів від його партії виборцями.

"Кандидати влади мають шалений резерв - адміністративний і фінансовий. З ними нелегко буде конкурувати", - визнав політик.

Тим не менше, додав він, опозиція має всі шанси сформувати демократичну більшість у новому парламенті.