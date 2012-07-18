Обмудсмен спостерігає за справою "васильківських терористів"

Про це вона повідомила в інтерв’ю сайту «Главком».

За словами В.Лутковської, ця справа перебуває у провадженні Секретаріату Уповноваженого ВР. «У нас навіть була дружина Ігоря Мосійчука, одного з васильківських «терористів». Зустрічалися з ним у Київському СІЗО. Зустрічалися і з іншими, які скаржилися на умови утримання. Проте варто розділити ваше питання на кілька окремих питань», – сказала В.Лутковська.

Перше, за її словами, – люди перебувають під вартою протягом певного часу, ідуть судові провадження. «У даному випадку втручання з боку Омбудсмена, згідно із законом, є неможливим. Вони перебувають під вартою за рішенням суду, жодного втручання в незалежність судової гілки влади з мого боку не передбачено ні законом, ні Конституцією. Я не збираюсь порушувати ці основоположні принципи”, – сказала Омбудсман.

“Друге – ці люди скаржились на умови утримання й на те, що, можливо, відбуваються певні порушення в ході судового розгляду. Наскільки мені дозволяє закон, я відреагувала. Зокрема, ми були в слідчому ізоляторі й привернули увагу лікаря на скарги стосовно умов утримання і стосовно адекватної медичної допомоги. Ситуація виправилась - сьогодні таких скарг вже немає”, – заявила вона.

“Крім того, представник Уповноваженого постійно присутній на судових засідання в ході розгляду. Без права голосу, але, скажімо так, з правом знати, як усе відбувається під час процесу. Я не можу втручатись у судовий процес, проте це не заважає надати мені певні рекомендації суду, щоб процес у разі врахування цих рекомендацій був на європейському рівні. І тут у нагоді стає мій досвід співпраці з Європейським судом з прав людини”, – зазначила В.Лутковська.

Відповідаючи на запитання про те, що було знято окрему програму про цю справу, в якій показали, як слідчий СБУ зустрічається зі свідком і вимагає від нього давати брехливі свідчення на підсудних, і чи буде Омбудсман на це реагувати, В.Лутковська сказала, що “коли слідчий переконував свідка, що власне зафіксовано на відеозаписі, то робив це задля відповідних свідчень у суді. Ці свідчення може і повинен оцінити тільки суд. Відповідно, суд має дізнатись про такі факти тиску, що свідчення не зовсім добровільні, й після того буде й реакція суду”.

“Якщо реакція суду не буде відповідною, то єдине, що можу зробити – надати свої рекомендації суду. Вони можуть полягати в тому, що європейська практика передбачає подібний розвиток подій. Чи прислухається суд до моїх рекомендацій – не знаю. Аля я переконана, що суд має примати рішення з відритими очима. Тому у разі необхідності мною рекомендації будуть надані”, – сказала В.Лутковська.