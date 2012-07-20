Черновецький розповів, на кого щороку витрачає мільйон

Таку допомогу екс-мер, за його зізнанням, направляє в першу чергу бомжам.

"Коли в мою сім'ю прийшла біда, і я потрапив в церкву до Сандея, я побачив сотні людей з великими матеріальними проблемами, колишніх алкоголіків, наркоманів, бомжів. Я раптом відволікся від бізнесу і став дивитися на світ зовсім іншими очима, відчувати гостро не тільки свій, а й чужий біль. Ідею допомагати безпритульним, яких ніхто не любить, які викликають презирство у перехожих, яким ніхто абсолютно не хоче допомогти, дав мені Сандей", - зізнався в інтерв'ю "Сегодня" Л.Черновецький.

За його словами, він придумав, як поставити цю роботу на зовсім інший рівень.

"Мене завжди цікавив масштаб! І я організував їдальню, найняв лікарів, юристів, які відновлювали бомжам документи. У день їдальня видавала до 1500 обідів. Я став сам зустрічатися з ними. Приділяв їм по годині, дві у вихідні. Я зустрів у цій їдальні і свого колишнього колегу - начальника слідчого відділу одного з райвідділів міліції Київської області, і керівників різних підприємств, тобто різних людей ", - сказав екс-мер.

Зараз у Л. Черновецького з'явилася інша ідея.

"Я залучаю до допомоги бомжам все більше бізнесменів і просто людей з добрим серцем. І вони допомагають - зробивши це одного разу, вже не йдуть. І якщо я витрачаю на рік майже $ 1 млн, то вони допомагають продуктами, послугами та іншими речами ще мільйони на півтора", - підкреслив він і відзначив, що про це дуже рідко поширюється.

"І зараз не дуже правильно, що розповідаю ... але дуже раптом захотілося ... Дуже пишаюся цією роботою. Думаю, це найважливіше, що мені вдалося зробити у житті!" - Сказав. Л. Черновецький.