Тюремники обіцяють, що сьогодні Тимошенко на слухання не повезуть

Сьогодні з 4-ої години ранку 20 народних депутатів на чолі з головою фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрієм Кожем’якіним чергували у харківській лікарні, де перебуває Юлія Тимошенко, повідомляє прес-служба БЮТ.

"О 7:15 до депутатів вийшов начальник конвою, який відмовився називати своє прізвище, і зачитав заяву Юлії Тимошенко на ім’я керівника Качанівської колонії, у якій вона повідомляє, що відповідно до рекомендацій німецького лікаря вона не може брати участі у судовому засіданні.

Начальник конвою пообіцяв народним депутатам, що Юлія Тимошенко сьогодні не буде транспортуватися до суду" - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось раніше, 23 липня, о 10:00, у Київському райсуді Харкова має відбутися засідання у справі проти Тимошенко щодо діяльності корпорації "ЄЕСУ".

До нього судмедексперти підготували висновок про стан здоров’я Тимошенко і її здатність брати участь у судових засіданнях.