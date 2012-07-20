Власенко: Судмедексперти дозволили везти Тимошенко у суд

Про це повідомив захисник Тимошенко Сергій Власенко в ефірі телеканалу ТВі, пише Українська правда.

"Сьогодні ми отримали уже в матеріалах справи висновки так званих харківських експертів, що все добре, Тимошенко може бути присутня на судовому засіданні", - розповів він.

При цьому Власенко уточнив, що судмедексперти не взяли на себе відповідальності написати у висновку, що Тимошенко можна доправляти до суду, вживши натомість ухильних формулювань.

"Їм задав суд питання: чи може Юлія Тимошенко за наявності такого стану здоров`я бути присутньої на судовому засіданні? Вони відповіли так: проаналізувавши медичну документацію (бо вони її не оглядали), ми приходимо до висновку, що Юлія Тимошенко може бути присутня на заходах за межами лікарні, які потребують сприйняття усної та письмової інформації", - прочитав із матеріалів справи Власенко.

"Тобто вони побоялися навіть написати, що вона може бути в суді. Але якимись завуальованими фразами вони суду кинули, що можете везти, у вас щось таке на кшталт нашого пояснення є", - сказав захисник Тимошенко.