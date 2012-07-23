«Репортерів без кордонів» непокоїть ситуація зі ЗМІ в Україні перед виборами

Як ідеться у прес-релізі організації, переданому агентству УНІАН, "у той час, як до парламентських виборів в Україні, призначених на 28 жовтня, лишилось трохи більше трьох місяців, "Репортери без кордонів" стривожені стійким зниженням рівня свободи ЗМІ в Україні і висловлюють жаль з приводу ряду інцидентів, що трапились протягом останніх шести тижнів".

"Ми стурбовані подіями, що впливають на свободу слова і які ми спостерігаємо в Україні напередодні виборів," - заявили "Репортери без кордонів".

"Червень і липень були особливо тривожними. Ми стурбовані тими умовами, в яких змушені працювати журналісти, та майбутнім плюралізму в мовленні. Незалежні засоби масової інформації зазнають усіх видів переслідувань, у тому числі постійних залякувань, нападів і юридичного тиску", - йдеться у прес-релізі.

"Така ситуація є неприйнятною у країні, яка має перебрати на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі у 2013 році. Ми закликаємо владу зробити все можливе, щоб гарантувати і захищати свободу ЗМІ в останні місяці перед важливими для України виборами", - зазначають "Репортери без кордонів".

Як приклади тиску на свободу слова правозахисна організація наводить ситуацію, яка склалася навколо телеканалу ТВi, порталу LB.ua.

На додачу до цих двох випадків "Репортери без кордонів" заявляють і про інші ознаки погіршення ставлення влади до ЗМІ. Зокрема, зазначають "Репортери без кордонів", міністр внутрішніх справ Анатолій Захарченко і заступник голови КМДА Олександр Мазурчак публічно висловили наміри, що свідчать про посилення тиску на свободу засобів масової інформації.

Зокрема, 28 червня міністр внутрішніх справ оголосив, що він виступив перед урядом з ініціативою, у рамках якої влада зможе «регулювати» доступ населення до Інтернету, який на даний момент є єдиним засобом комунікації в Україну, що не підлягає великому контролю.

"Репортери без кордонів" також зазначають, що багато журналістів були позбавлені можливості працювати чи стикалися з ворожим ставленням до себе у червні та липні, деякі з них постраждали від нападів під час висвітлення подій, внаслідок яких було поламано їхнє обладнання.