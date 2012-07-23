«Регіонал» натякнув, що для обраних швидкість на автобанах можна було б і підвищити

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

“На таких автобанах, як Одеський, але не в районі Жашкова, де дорога розбита, а за Жашковом кілометрів 200 далі йде хороший автобан, хороша дорога. Так, там, мабуть можна було б підвищити швидкість руху 130-160 км/год.”, - сказав В.Лук’янов.

При цьому він зазначив, що не має наміру ініціювати внесення таких змін до Правил дорожнього руху: “Знаючи статистику дорожньо-транспортних пригод, я утримаюся від того, щоб вносити такі законодавчі зміни. Можливо, кілометрів на 10-20 збільшити можна, враховуючи, що з'явилися нові автомобілі з новими характеристиками, з набагато коротшим гальмівним шляхом”.

“Швидкість 241-260 км/ч - це справді дуже висока швидкість для звичайного руху, і ми, коли їхали до Одеси, побачили ділянку дороги, яка добре була видима, на якій не було поворотів, завдовжки приблизно 3-5 км. На цій ділянці не було ніяких відгалужень, було видно, що ділянка дороги була вільна від інших учасників руху, і ми спробували, наскільки швидко можна розігнатися на автомобілі”, - сказав В.Лук’янов, коментуючи свій запис у Facebook про те, як він доїхав за 2 години 40 хвилин до Одеси.

Депутат підкреслив, що проводив експеримент, не створюючи погроз іншим водіям.

“Виступати ініціатором того, щоб підвищити швидкість до таких меж, напевно, ні, але швидкість до 140-160 км/год. на таких ділянках може бути, і можна було б підвищити, але треба враховувати те, що є різні водії. Є водії, які керують автомобілем з технічними характеристиками, що значно нижче по класу”, - підкреслив він.

В.Лук’янов зазначив, що навіть при швидкості автомобіля у 60-70 км/год. теж трапляються аварії.

В.Лук’янов у Facebook написав: «Порадувала дорога до Одеси, 2:40 години і на місці». При цьому він також виклав фото зі своїм зображенням за кермом автомобіля Audi A8, на спідометрі якого зафіксована швидкість 241 км/год.

*** На даний момент в Україні максимально дозволена швидкість – 130 км/год. Їхати на такій швидкості можна тільки по Бориспільській трасі від Києва до аеропорту «Бориспіль». На Одеській трасі обмеження швидкості становить 110 км/год.