Регіонал похвалився, як «летів» до Одеси на швидкості 241 км/год (фото)
16:44, 23 липня 2012Суспільство
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Народний депутат від Партії Регіонів доїхав до Одеси з Києва за 2 години 40 хвилин, порушивши обмеження швидкості і правила дорожнього руху.
Про це нардеп написав на своїй сторінці в Фейсбук.
«Порадувала дорога до Одеси, 2:40 години і на місці», - написав Лук'янов. При цьому, він ще і виклав фото, на якому він їде за кермом автомобіля Audi A8, на спідометрі якого зафіксована швидкість 241 км / год.
На даний момент в Україні максимально дозволена швидкість - це 130 км/год. Їхати на такій швидкості можна тільки на Бориспільській трасі від Києва до аеропорту «Бориспіль».
У той час як на Одеському «автобані» обмеження швидкості і того нижче - максимум 110 км/год.
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