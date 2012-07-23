Регіонал похвалився, як «летів» до Одеси на швидкості 241 км/год (фото)

Про це нардеп написав на своїй сторінці в Фейсбук.

«Порадувала дорога до Одеси, 2:40 години і на місці», - написав Лук'янов. При цьому, він ще і виклав фото, на якому він їде за кермом автомобіля Audi A8, на спідометрі якого зафіксована швидкість 241 км / год.

На даний момент в Україні максимально дозволена швидкість - це 130 км/год. Їхати на такій швидкості можна тільки на Бориспільській трасі від Києва до аеропорту «Бориспіль».

У той час як на Одеському «автобані» обмеження швидкості і того нижче - максимум 110 км/год.