«Свободі» через суд заборонили псувати настрій Кирилу
25 липня близько 21.00 Київський окружний адміністративний суд за поданням КМДА заборонив столичній організації ВО «Свобода» проведення 26-27 липня акції протесту проти візиту до Києва патріарха Кирила.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», перша акція мала відбутися 26 липня о 10.00 біля входу до Києво-Печерської Лаври (поблизу Надбрамної церкви).
Другу акцію було заплановано на 12.00 п'ятниці, 27 липня, біля Українського дому на Європейській площі.
Це традиційні акції протесту, які відбувалися щороку.
«Суд у своєму рішенні послався на нормативні акти 70-х років неіснуючої нині держави УССР. Аргументував тим, що при совєцькій окупаційній владі заявку на дозвіл проведення акції потрібно подавати не менш ніж за 10 днів. Таке рішення є брутальним порушенням Конституції України та відповідного роз’яснення Конституційного Суду», йдеться у повідомленні.
ВО «Свобода» закликає усіх прийти сьогодні, 26 липня, о 10.00 до Адміністрації Президента, щоб висловити свій протест проти візиту до Києва патріарха Кирила.