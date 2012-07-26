«Свободі» через суд заборонили псувати настрій Кирилу

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», перша акція мала відбутися 26 липня о 10.00 біля входу до Києво-Печерської Лаври (поблизу Надбрамної церкви).

Другу акцію було заплановано на 12.00 п'ятниці, 27 липня, біля Українського дому на Європейській площі.

Це традиційні акції протесту, які відбувалися щороку.

«Суд у своєму рішенні послався на нормативні акти 70-х років неіснуючої нині держави УССР. Аргументував тим, що при совєцькій окупаційній владі заявку на дозвіл проведення акції потрібно подавати не менш ніж за 10 днів. Таке рішення є брутальним порушенням Конституції України та відповідного роз’яснення Конституційного Суду», йдеться у повідомленні.

ВО «Свобода» закликає усіх прийти сьогодні, 26 липня, о 10.00 до Адміністрації Президента, щоб висловити свій протест проти візиту до Києва патріарха Кирила.