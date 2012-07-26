Об'єднана опозиція і Тягнибок поділили мажоритарку

Об'єднана опозиція “Батьківщина” та партія “Свобода” узгодили всіх кандидатів, які висуватимуться спільно у мажоритарних округах.

Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив перший заступник лідера партії “Батьківщина”, керівник Центрального штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов, передає кореспондент УНІАН.

“Ми, як і було раніше заявлено, узгодили всі мажоритарні округи і будемо як опозиція іти єдиними фронтом, ставлячи за мету перемогу над цим кримінальним режимом”, - сказав О.Турчинов. Він наголосив, що всі ті зобов’язання, які на себе брали ці політичні сили, виконані.

У свою чергу голова Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег Тягнибок зауважив, що згідно з домовленостями, “Свобода” та Об'єднана опозиція “Батьківщина” беруть участь у парламентських виборах 2012 року двома виборчими списками. Перший формується на основі партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, другий – Всеукраїнським об'єднанням “Свобода”. Крім того, додав він, було погоджено, що від об’єднаної опозиції «Батьківщина» в одномандатних виборчих округах балотуватиметься 190 кандидатів у народні депутати, від ВО «Свобода» – 35 кандидатів.

“Ми домовилися про реальну координацію наших дій під час виборчої кампанії”, - сказав О.Тягнибок. Зокрема, за його словами, “Свобода” та Об'єднана опозиція “Батьківщина” координуватимуть свої дії в окружних та дільничних виборчих комісіях, при організації роботи спостерігачів з метою забезпечення дотримання законодавства, рівних можливостей для всіх учасників виборчого процесу на всіх його стадіях та чесного, прозорого і справедливого встановлення результатів виборів. Також є домовленість про те, що агітація буде вестися згідно з визначеними в угоді від 22 січня 2012 року принципами взаємоповаги і взаємного непоборювання між опозиційними політичними силами.

“І ми домовилися про координацію наших дій безпосередньо вже в парламенті”, - сказав О.Тягнибок, додавши, що мова іде про повну взаємодію у Верховній Раді VII скликання задля повалення режиму Віктора Януковича та погодження списку спільних пріоритетних законопроектів, за які голосуватимуть у повному складі.

В свою чергу голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк запевнив, що при визначенні кандидатів по мажоритарним округам був визначений їх реальний рейтинг. “Хочу категорично заявити, що округи об'єднана опозиція та “Свобода” не ділили. Я спеціально взяв частину соціології, яку ми проводили по цілому ряду округів, щоб визначити сильнішого кандидата...Нам на округах потрібно перемагати, а не бути присутніми на виборчій кампанії”, - сказав А.Яценюк.

Під час прес-конференції була підписана спільна заява щодо досягнутих домовленостей.