В об'єднаній опозиції кажуть, що чекали на Кличка до останнього

Голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк не бачить більше можливостей для домовленностей з партією Віталія Кличка “УДАР”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

“Після того, як окремі партії опублікували відповідні списки і не провели відповідні дослідження, я думаю, що предмет перемовин не з нашої сторони і не з нашої вини вичерпаний”, - сказав А.Яценюк.

Він наголосив, що ті, хто хотіли об’єднатися, об’єдналися. “Ми подолали складнощі, але знайшли в собі сили, щоб показати, що ми єдині і здатні боротися і здатні перемагати”, - сказав А.Яценюк.

При цьому він висловив жаль, що не всі прийняли такі рішення і не всі поділяють цінності Об’єднаної опозиції.

Зі свого боку керівник Центрального штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов додав, що процес проголошення домовленостей і так був затягнутий через очікування на позицію В.Кличка.

“Ми до останнього моменту очікували, що політична партія “УДАР” Віталія Кличка приєднається до нашої спільної позиції”, - сказав він.

За словами О.Турчинова, як тільки партія В.Кличка оприлюднила свої списки, то це й стало відповіддю на очікування.