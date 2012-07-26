Власенко: Судмедексперти у висновку щодо Тимошенко написали абракадабру

Судмедексперти не дали однозначної відповіді щодо можливості екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко бути присутньою в судовому засіданні 31 липня.

Про це в інтерв’ю ТСН заявив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

"Вони (влада) створили абсолютно абсурдну, не передбачену чинним законодавством ситуацію. Порушили все! І при цьому не отримали від експертів таку відповідь, якої хотіли. Серед інших питань експертам було поставлено конкретне запитання: чи може за станом здоров'я Юлія Володимирівна бути присутньою в судовому засіданні? Не де-небудь, а в суді? Експерти не ризикнули відповісти на це питання ствердно. Вони написали якусь абракадабру, під яку можна підігнати все що завгодно. Вони написали, що за станом здоров'я немає протипоказань на участь Юлії Тимошенко в заходах за межами лікарні, які вимагають концентрації, а також сприйняття усного та писемного мовлення. Під це визначення потрапляє цирк, театр, відвідування лекцій в університеті... Але експертам було задано пряме запитання: в судовому засіданні може бути присутньою? На наш погляд, вони на це питання не відповіли", - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня відбудеться чергове слухання кримінальної справи екс-прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».