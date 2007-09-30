Цушко подає у відставку

21:39, 30 вересня 2007
Політика
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Про це повідомив речник МВС

Василь ЦушкоСьогодні міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО прийняв рішення про відставку через погіршення стану здоров’я.

Про це УНІАН повідомив начальник Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ.

«Міністр Василь ЦУШКО прийняв рішення про відставку ще до оголошення результатів виборів через те, що стан його здоров’я погіршився, а залишатися «формальним» міністром він не хоче», - сказав К.СТОГНІЙ.

 

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