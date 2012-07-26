У Рівненській міськраді побилися депутати
Під час сесії Рівненської міськради побилися голова постійної комісії з питань захисту прав людини, законності та правопорядку, керівник фракції ВО «Свобода» Олександр Лащук та голова фракції «Батьківщина» Юрій Запорожець.
Як передає кореспондент УНІАН, причиною бійки став розгляд питання про надання дозволу на надання в безоплатне користування земельної ділянки площею 0,14 га, що у центрі міста по вул. 16 Липня.
На думку депутатів з фракції «Свободи», земельні питання міськрада розглядає не на користь територіальної громади, прагнучи «роздерибанити» дорогоцінні ділянки на користь певних бізнесових кіл міста.
Як повідомила на сесії депутат міськради і голова управління Держкомзему області Світлана Богатирчук-Кривко, за зазначеним будинком можна закріпити тільки 10 соток землі, а не 14, бо «фактично це не багатоповерхівка, а індивідуальний житловий будинок».
Зважаючи на це, депутат О.Лащук заблокував роботу лічильної комісії, щоб не допустити прийняття рішення з цього питання. Однак відтягнути його від лічильної комісії кинувся керівник фракції «Батьківщина», колишній офіцер міліції Ю.Запорожець. Між депутатами виникла штовханина, а їм на допомогу кинулися колеги з фракцій.
Зважаючи на це міський голова Володимир Хомко був змушений зробити перерву у роботі сесії Рівнеради.
У коментарі журналістам він висловив думку, що мабуть до наступних парламентських виборів сесій міськради взагалі можуть не проводити, щоб не дати приводу окремим депутатам «піаритися».
«Постійні корупційні скандали в Рівнераді цього скликання засвідчили відсутність в ній політичних сил, а натомість присутність фінансово-бізнесових кланів і груп», - прокоментувала події в Рівнераді голова обласної організації Української народної партії Світлана Ніколіна.
Прес-служба облорганізації УНП також розповсюдила фотокопії документів, з яких можна зробити висновок, що депутатській більшості в міськраді перед сесією роздають спеціальні інструкції про те, як і в який спосіб голосувати за вирішення «земельних» питань. Однак депутат Володимир Зиль, чиє прізвище було згадано в документах, пояснив, що це не інструкції, а «законспектовані рішеннями фракції, які депутати вважають за потрібне брати з собою на сесію міськради».