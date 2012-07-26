У Рівненській міськраді побилися депутати

Як передає кореспондент УНІАН, причиною бійки став розгляд питання про надання дозволу на надання в безоплатне користування земельної ділянки площею 0,14 га, що у центрі міста по вул. 16 Липня.

На думку депутатів з фракції «Свободи», земельні питання міськрада розглядає не на користь територіальної громади, прагнучи «роздерибанити» дорогоцінні ділянки на користь певних бізнесових кіл міста.

Як повідомила на сесії депутат міськради і голова управління Держкомзему області Світлана Богатирчук-Кривко, за зазначеним будинком можна закріпити тільки 10 соток землі, а не 14, бо «фактично це не багатоповерхівка, а індивідуальний житловий будинок».

Зважаючи на це, депутат О.Лащук заблокував роботу лічильної комісії, щоб не допустити прийняття рішення з цього питання. Однак відтягнути його від лічильної комісії кинувся керівник фракції «Батьківщина», колишній офіцер міліції Ю.Запорожець. Між депутатами виникла штовханина, а їм на допомогу кинулися колеги з фракцій.

Зважаючи на це міський голова Володимир Хомко був змушений зробити перерву у роботі сесії Рівнеради.

У коментарі журналістам він висловив думку, що мабуть до наступних парламентських виборів сесій міськради взагалі можуть не проводити, щоб не дати приводу окремим депутатам «піаритися».

«Постійні корупційні скандали в Рівнераді цього скликання засвідчили відсутність в ній політичних сил, а натомість присутність фінансово-бізнесових кланів і груп», - прокоментувала події в Рівнераді голова обласної організації Української народної партії Світлана Ніколіна.

Прес-служба облорганізації УНП також розповсюдила фотокопії документів, з яких можна зробити висновок, що депутатській більшості в міськраді перед сесією роздають спеціальні інструкції про те, як і в який спосіб голосувати за вирішення «земельних» питань. Однак депутат Володимир Зиль, чиє прізвище було згадано в документах, пояснив, що це не інструкції, а «законспектовані рішеннями фракції, які депутати вважають за потрібне брати з собою на сесію міськради».