Соратники не вірять, що Литвина знімуть на позачерговій сесії

Про це в коментарі агентству УНІАН заявив член фракції Народної партії Сергій Гриневецький.

За його словами, в порядку денному позачергової сесії “йдеться про кадрові питання, а це може бути питання по Томенку (йдеться про заяву Миколи Томенка щодо складення ним повноважень заступника голови ВР - УНІАН)”.

С.Гриневецький не виключає, що В.Литвин може “поставити на засіданні парламенту питання про довіру, але ми вже голові ВР раз висловили довіру і тільки можемо її підтвердити”.

На уточнююче запитання УНІАН з приводу того, що саме його кандидатура називається на посаду голови ВР замість В.Литвина, С.Гриневецький зазначив, що про це не йдеться, а “логіка цього питання (тобто розмов щодо його кандидатури - УНІАН), що коли підписували протокол про створення парламентської більшості, то було записано, що посада спікера – за фракцією Народної партії”.

На запитання, чи проголосують члени фракції Народної партії за звільнення В.Литвина з посади голови ВР С.Гриневецький заявив: “Та не буде такого питання”.