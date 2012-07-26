Гриценко назвав завдання-мінімум і максимум Об'єднаної опозиції

Це дасть йому змогу офіційно стати кандидатом у народні депутати від Об’єднаної опозиції “За Батьківщину”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Гриценко сказав на прес-конференції у Львові.

Він також наголосив, що завданням максимум для Об’єднаної опозиції є здобуття 300 депутатських мандатів.

“Більшість опозиції у Верховній Раді відчують всі, - запевнив А.Гриценко. – Скільки Чечетов не підніматиме рук-ніг – жоден корупційний закон уряду не внесуть, а якщо внесуть – то не пройде, бюджет за 15 хвилин не приймуть, закон “Про язик” не ухвалять”.

Завданням мінімум А.Гриценко вважає 170-180 опозиційних депутатів у парламенті, „які заблокують те, що Янукович планує зробити”.

„А саме: внести зміни до Конституції, щоб в Україні не було більше всенародних виборів Президента, а голову держави із царськими повноваженнями обирали у Верховній Раді. Для таких змін у Конституції потрібно 300 голосів народних депутатів. Тому найближчі парламентські вибори – це важливий етап і для зміни влади, і для збереження можливості проведення майбутніх президентських виборів всенародним голосуванням”, - наголосив А.Гриценко.

Він підкреслив, що „за два роки країну розвернули на 180 градусів, позбавили європейської перспективи, знищують паростки демократії, підприємництва, вільної журналістики, парламентаризму – всього того, до чого ми дуже довго йшли».