Соболєв пророкує регіоналам максимум 70 місць у майбутній Раді

Встановлення веб-камер на виборчих дільницях у маленьких містах і селах допоможе владі контролювати хід виборчого процесу.

Про це вчора, 26 липня, на прес-конференції в Луганську заявив народний депутат, заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій Соболєв, передає кореспондент УНІАН.

«Але навіть це не врятує партії влади від провалу на виборах», - сказав він. На думку С.Соболєва, Партія регіонів уперше може отримати один із найгірших результатів - у кращому разі вони отримають 20-23% голосів виборців, що дасть їм приблизно до 70 місць у парламенті.

«На сьогодні соціологи чітко визначають: Об`єднана опозиція, яка об`єднала 7 партій - це близько, за сьогоднішніми оцінками, десь від 25 до 30%», - заявив депутат.

С.Соболєв вважає, що влада намагається заробити на виборах - «відмити» мільярд гривень на встановленні веб-камер у приміщеннях виборчих дільниць. «Замість цього було б краще встановити камери в окружних виборчих комісіях і при безпосередньому підрахунку голосів», - сказав він. При цьому, за підрахунками С.Соболєва, замість пропонованих 30 тис. гривень на обладнання кожної виборчої дільниці відповідною технікою, це ж обладнання можна встановити усього за тисячу гривень.