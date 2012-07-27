Одіозний секретар Донецької міськради Левченко подав у відставку

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на 18-й сесії Донецької міськради він звернувся до депутатів з відповідною заявою.

«Я вчора передав заяву (про відставку) і вважаю за необхідне вам усе пояснити. Я багато років користувався вашою підтримкою, ви одностайно мене обрали секретарем міськради. Але після того, як міська конференція (Партії регіонів) рекомендувала мене з'їзду серед інших кандидатів для затвердження в списках мажоритарників по місту Донецьку від Партії регіонів, я фактично у разі перемоги не маю законного права обіймати цю посаду, а в разі програшу - морального права обіймати її. Тому коли я прийняв рішення балотуватися, фактично для мене це вже був рубікон, назад шляху вже немає», - сказав М.Левченко.

При цьому він додав: «Тому я прошу вас прийняти мою відставку. І крім того, я хотів би перемогти в чесній, конкурентній боротьбі своїх опонентів, щоб ніхто не дорікав Партії регіонів, що ми використовуємо адмінресурс на виборах».

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Депутати міськради прийняли відставку М.Левченка.

У свою чергу Донецький міський голова Олександр Лук’янченко подякував М.Левченку за роботу на посаді секретаря міськради і подарував йому книжку «Мудрість Конфуція».

Як відомо, Микола Левченко став одним з героїв кінострічки "Інший Челсі" німецького режисера Якоба Пройсса. У фільмі протиставляються розкішне життя чиновника-мажора і злидні його земляків.