ЦВК оголосила про початок 30 липня виборчої кампанії
12:22, 27 липня 2012Політика
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Центральна виборча комісія оголосила про початок з 30 липня виборчої кампанії з виборів народних депутатів України, що відбудуться 28 жовтня 2012 року.
Володимир Шаповалоголосив про старт кампанії
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засідання Центрвиборчкому оголосив голова ЦВК Володимир Шаповал.
Він нагадав, що згідно з чинним законом, виборчий процес розпочинається за 90 днів до дня голосування, а ЦВК має оголосити про початок виборчого процесу не пізніше, ніж за 91 день до дня виборів. Тому сьогодні комісія оголошує про початок виборчого процесу.
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