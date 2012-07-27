Патріарху Кирилу принесли «в подарунок» срібну калошу

Активісти Української народної партії та УНА-УНСО приготували «в подарунок» главі Російської православної церкви, патріарху Московському і всієї Русі Кирилу срібну калошу.

Як передає кореспондент УНІАН, з калошею активісти прийшли до Українського дому в центрі Києва, де провели акцію до приїзду патріарха Кирила до Києва.

Учасники акції тримають прапори УНП та УНА-УНСО, а також плакати з написами: «Філарет - патріарх український, Кирило – посіпака кремлівський», «Кирило – православний шулер» та іншими.

Від учора, 26 липня, всі підходи до Володимирської гірки та пам’ятника святому Володимирові загороджені сірими металевими турнікетами. На вулицю Трьохсвятительську не пропускають людей, проїзд вулицями, прилеглими до Володимирської гірки перекритий.

Довідка УНІАН. Предстоятель Російської православної церкви, патріарх Кирил прибув в Україну з триденним візитом. Приїзд патріарха приурочений до 20-річчя предстоятельського служіння глави Української православної церкви Московського патріархату, Митрополита Київського і всієї України Володимира і до дня хрещення Київської Русі.