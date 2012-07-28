У Кременчуці плакат опозиції залили синьою фарбою

Як повідомив УНІАН голова Кременчуцької міської організації політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Андрій Зощук, у 2007 році білблорди із зображенням лідера ВО Юлії Тимошенко в Кременчуці теж закидали фарбою.

«Наша політична сила вже пережила щось подібне. Невідомими було облито фарбою плакат із зображенням Юлії Тимошенко біля входу у приміщення міської організації партії. Але тоді такий плакат був єдиним у місті, сьогодні ж білбордів у місті більше 20, а зіпсували тільки один. Тому я не можу зараз говорити про відверто політичний підтекст цього вчинку. Швидше за все, йдеться про хуліганство, але у будь-якому разі, я засуджую подібні дії », - сказав А.Зощук.