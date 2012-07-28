У Кременчуці плакат опозиції залили синьою фарбою
11:28, 28 липня 2012Політика
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В одному з центральних районів Кременчука Полтавської області 27 липня невідомі закидали фарбою синього кольору білборд Об'єднаної опозиції.
Плакат опозиції пошкодили
Як повідомив УНІАН голова Кременчуцької міської організації політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Андрій Зощук, у 2007 році білблорди із зображенням лідера ВО Юлії Тимошенко в Кременчуці теж закидали фарбою.
«Наша політична сила вже пережила щось подібне. Невідомими було облито фарбою плакат із зображенням Юлії Тимошенко біля входу у приміщення міської організації партії. Але тоді такий плакат був єдиним у місті, сьогодні ж білбордів у місті більше 20, а зіпсували тільки один. Тому я не можу зараз говорити про відверто політичний підтекст цього вчинку. Швидше за все, йдеться про хуліганство, але у будь-якому разі, я засуджую подібні дії », - сказав А.Зощук.
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