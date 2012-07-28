Міненерговугілля вирішило здати шахту в оренду

Таке рішення було ухвалено 18 липня 2012 року, йдеться в оголошенні в газеті “Урядовий кур'єр” (№134 від 28 липня 2012 року).

Міністерство впродовж 30 днів з дня оприлюднення даної інформації приймає від юридичних осіб заяви про намір взяти шахту в оренду.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Донецька вугільна енергетична компанія» (ДВЕК) створено відповідно до наказу Міністерства палива й енергетики України від 18 серпня 2004 року №492.

До складу ДВЕК входять 10 шахт і 7 відособлених підрозділів.