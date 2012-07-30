Регіонали оточили трибуну ВР

Представники фракції Партії регіонів сьогодні зранку до початку позачергової сесії Верховної Ради зайняли місця в президії та оточили трибуну парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином вони роблять все можливе, аби опозиція не заблокувала сьогодні роботу ВР.

Наразі в президії та біля трибуни ВР знаходиться приблизно 10 депутатів, така ж кількість в ложі уряду в сесійній залі.