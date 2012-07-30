Регіонали оточили трибуну ВР

09:56, 30 липня 2012
Політика
1192 0

«Регіонали» зайняли місця в президії та оточили трибуну ВР, аби їх не заблокувала опозиція.

Регіонали охороняють трибуну ВР, щоб її не заблокувала опозиція. Київ, 13 січня

Представники фракції Партії регіонів сьогодні зранку до початку позачергової сесії Верховної Ради зайняли місця в президії та оточили трибуну парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином вони роблять все можливе, аби опозиція не заблокувала сьогодні роботу ВР.

Наразі в президії та біля трибуни ВР знаходиться приблизно 10 депутатів, така ж кількість в ложі уряду в сесійній залі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter