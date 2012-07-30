Регіонали оточили трибуну ВР
09:56, 30 липня 2012Політика
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«Регіонали» зайняли місця в президії та оточили трибуну ВР, аби їх не заблокувала опозиція.
Регіонали випередили опозицію
Представники фракції Партії регіонів сьогодні зранку до початку позачергової сесії Верховної Ради зайняли місця в президії та оточили трибуну парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, таким чином вони роблять все можливе, аби опозиція не заблокувала сьогодні роботу ВР.
Наразі в президії та біля трибуни ВР знаходиться приблизно 10 депутатів, така ж кількість в ложі уряду в сесійній залі.
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