ВР внесла до порядку денного проект постанови про скасування мовного закону
10:52, 30 липня 2012Політика
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Верховна Рада підтримала пропозицію парламентського Комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР включити до порядку денного постанови про скасування закону щодо мовної політики, а також закону щодо виборів народних депутатів.
Верховна рада переголосовуватиме закони
Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосували 257 із 276 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
Також було включено проекти рішень щодо скасування 30 законів парламенту, в тому числі й мовного закону.
Водночас щодо цього закону, а також ще 10 рішень парламенту було прийнято рішення про переголосування.(уточнена)
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