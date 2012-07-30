ВР внесла до порядку денного проект постанови про скасування мовного закону

Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосували 257 із 276 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Також було включено проекти рішень щодо скасування 30 законів парламенту, в тому числі й мовного закону.

Водночас щодо цього закону, а також ще 10 рішень парламенту було прийнято рішення про переголосування.(уточнена)