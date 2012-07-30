До відставки Томенка повернуться восени, якщо він захоче

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

«Якщо Микола Володимирович наполягатиме на розгляді своєї заяви, то, думаю, що Верховна Рада може повернутися у вересні місяці до його розгляду», - сказав О.Єфремов.

«Але поки що я таких настійних вимог не чув у цьому питанні, а Верховна Рада не включила його на розгляд до порядку денного. Тому тільки за його наполяганням може бути подальший рух щодо цього документу. Або він не відкличе відповідну заяву, і тоді Верховна Рада може проголосувати за цей документ. Залежно від ситуації, що складатиметься», - сказав О.Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада ухвалила Закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон ухвалено з істотними порушеннями.

4 липня М.Томенко написав заяву про відставку на знак протесту проти ухвалення цього закону.