Опозиція стверджує, що другого читання закону Ківалова-Колесніченка не було
Об’єднана опозиція «Батьківщина» наполягає, що голова Верховної Ради Володимир Литвин не має жодного права підписувати Закон «Про засади державної мовної політики», адже він був ухвалений неконституційним шляхом.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».
«Мовний законопроект Ківалова-Колесніченка ухвалено в неконституційний спосіб. Ті кричущі порушення, які відбулися у Верховній Раді під час його розгляду, означають, що розгляду та голосування законопроекту в другому читанні не було. Як не було і в першому», - наголосили в Об’єднаній опозиції.
«Підписання цього акту є конституційним злочином, злочином проти Української держави, - підкреслюють в Об’єднаній опозиції. - Підписавши цей документ, Литвин стане співучасником цього злочину».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 липня, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що у В.Литвина не залишилося юридичних підстав для відмови у підписанні мовного закону.
«Зазвичай керівники, які обіймають такі посади, - відповідальні люди, і чудово розуміють, що є певні юридичні процедури, які вони зобов'язані виконувати як керівники. І тут, незалежно від твоєї точки зору, згодний ти чи не згодний, ти, згідно з посадою, яку обіймаєш, зобов'язаний це робити», - сказав О.Єфремов, підкресливши, що «всю юридичну базу ми пройшли таким чином, що він зобов'язаний підписати цей документ».
У зв'язку з цим він пояснив, що на сьогоднішньому засіданні ВР відхилила поправки спікера до мовного законопроекту.
"Відповідно до регламенту, голова ВР Володимир Литвин мав право внести поправки до цього законопроекту і якби ми їх не розглянули, то у нього були б підстави не підписувати документ. Тепер же Литвин зобов’язаний відповідно до 94 статті Конституції це зробити та негайно спрямувати його на підпис Президенту", - сказав О.Єфремов.
Він наголосив, що В.Литвин нестиме відповідальність згідно до законодавства, якщо відмовиться підписати документ.