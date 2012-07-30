Опозиція стверджує, що другого читання закону Ківалова-Колесніченка не було

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

«Мовний законопроект Ківалова-Колесніченка ухвалено в неконституційний спосіб. Ті кричущі порушення, які відбулися у Верховній Раді під час його розгляду, означають, що розгляду та голосування законопроекту в другому читанні не було. Як не було і в першому», - наголосили в Об’єднаній опозиції.

«Підписання цього акту є конституційним злочином, злочином проти Української держави, - підкреслюють в Об’єднаній опозиції. - Підписавши цей документ, Литвин стане співучасником цього злочину».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 липня, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що у В.Литвина не залишилося юридичних підстав для відмови у підписанні мовного закону.

«Зазвичай керівники, які обіймають такі посади, - відповідальні люди, і чудово розуміють, що є певні юридичні процедури, які вони зобов'язані виконувати як керівники. І тут, незалежно від твоєї точки зору, згодний ти чи не згодний, ти, згідно з посадою, яку обіймаєш, зобов'язаний це робити», - сказав О.Єфремов, підкресливши, що «всю юридичну базу ми пройшли таким чином, що він зобов'язаний підписати цей документ».

У зв'язку з цим він пояснив, що на сьогоднішньому засіданні ВР відхилила поправки спікера до мовного законопроекту.

"Відповідно до регламенту, голова ВР Володимир Литвин мав право внести поправки до цього законопроекту і якби ми їх не розглянули, то у нього були б підстави не підписувати документ. Тепер же Литвин зобов’язаний відповідно до 94 статті Конституції це зробити та негайно спрямувати його на підпис Президенту", - сказав О.Єфремов.

Він наголосив, що В.Литвин нестиме відповідальність згідно до законодавства, якщо відмовиться підписати документ.