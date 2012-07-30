ЦВК за перший день прийняла документи 146 кандидатів в депутати

Сьогодні, 30 липня, Центральна виборча комісія відповідно до виборчого закону розпочала прийом документів для реєстрації кандидатами у народні депутати в загальнодержавному виборчому окрузі та в одномандатних виборчих округах.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, станом на 18.00 ЦВК прийняла документи для реєстрації кандидатами у народні депутати в мажоритарних округах від 146 осіб з 26 регіонів України.

Із них 125 осіб – самовисуванці, а 21 особу в мажоритарних округах висунули 4 політичні партії, зокрема: «Народна ініціатива» – 8 осіб, «Молодіжна партія» – 10 осіб, «Блокова партія» – 1 особа, партія «Вітчизна» – 2 особи.

Найбільша кількість документів «мажоритарників» надійшла для реєстрації в округах міста Києва – 10, міста Львова – 8, Тернопільської області – 7.

Як зазначили в ЦВК, висування кандидатів політичними партіями за партійними списками та в одномандатних округах триватиме до 9 серпня включно.

Документи для реєстрації як партійних списків, так і кандидатів у мажоритарних округах подаються до Центральної виборчої комісії до 13 серпня включно. Після чого ЦВК не пізніше, ніж на п'ятий день, має ухвалити рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації кандидатами у народні депутати України.

Таким чином, прийняття ЦВК рішень про реєстрацію (відмову в реєстрації) кандидатів у депутати в загальнодержавному виборчому окрузі та в одномандатних виборчих округах має завершитися 18 серпня 2012 року.