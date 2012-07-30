Айнхойпль каже, що з українськими лікарями у нього все гаразд

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам після зустрічі з віце-прем’єр-міністром – міністром охорони здоров’я України Раїсою Богатирьовою.

«Я хочу в першу чергу підкреслити те, що всі ці висловлювання, які з’явилися останнім часом в німецькій і в українській пресі, що німецькі лікарі недооцінюють і негативно ставляться до дій український лікарів, що ми всіляко порушили честь українських лікарів - ми не розподіляємо ці висловлювання», - сказав він.

«Ми співробітничаємо в дуже добрій атмосфері, колегіально співробітничаємо з лікарями і з комісією лікарні №5», - наголосив К.М.Айнхойпль.