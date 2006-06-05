Румунія пообіцяла Україні бути для неї містком в ЄС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що започаткований сьогодні на саміті в Бухаресті Чорноморський форум «За діалог та партнерство» забезпечить реалізацію ряду конкретних безпекових та енергетичних проектів у регіоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у столиці Румунії після завершення форуму.

«Ми були свідками хорошого старту на шляху до справжньої довіри і співпраці країн Чорного моря і високо цінуємо підтримку України таким форумом, як цей», – сказав В.ЮЩЕНКО на зустрічі з румунським колегою Траяном БАСЕСКУ.

Зі свого боку, Президент Румунії засвідчив, що форум «бере на себе роль містка, який дозволить увійти таким країнам, як Україна, до Євросоюзу та зробить свій внесок у співпрацю в рамках євроатлантичної інтеграції».

Говорячи про проекти, які можуть бути здійснені в рамках форуму, Президент України зазначив: «Мені б хотілося, щоб акцент робився на проекти безпекового характеру та проекти розвитку енергетичного сектору, які є важливими для регіону».

Однією з головних цілей форуму є втілення регіональних ініціатив, створених на основі спільних цінностей та з метою подальшої євроінтеграції його учасників, відзначив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Бухаресті В.ЮЩЕНКО взяв участь у саміті Чорноморський форум «За діалог та партнерство». У форумі взяли учать Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ, Президент Вірменії Роберт КОЧАРЯН, Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ, Президент Молдови Володимир ВОРОНІН, а також представники Туреччини, Болгарії, Греції, Литви, НАТО, ОБСЄ, ООН, Ради Європи. Усі керівники держав, які присутні на саміті ЧФ, зійшлися на думці про важливість поглиблення регіональної співпраці та акцентували на важливості охорони довкілля й боротьби з транснаціональною організованою злочинністю. У контексті національної безпеки країн Чорноморського регіону керівники держав надавали особливої уваги питанню вирішення «заморожених» конфліктів. На завершення роботи саміту його учасники прийняли спільну декларацію.