ENEMO направить до України щонайменше 400 спостерігачів

Про це повідомив голова Місії ENEMO в Україні Пітер Новотний сьогодні під час зустрічі із заступником голови ЦВК Андрієм Магерою.

Також участь в цій зустрічі взяли представники Національного демократичного інституту міжнародних відносин (НДІ), дипломати Посольств США, Сполученого Королівства Великої Британії та Південної Ірландії, повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

Зокрема, за словами голови Місії ENEMO в Україні, четверо членів керівної групи вже прибули до України з метою закладення фундаменту для подальшої роботи всієї місії. Крім того, 39 довготермінових спостерігачів планують розпочати працювати з першої декади серпня, а також ENEMO сподівається залучити близько 400 короткотермінових спостерігачів ближче до дня голосування.

«Це будуть високо підготовлені фахівці, які мають великий досвід спостереження, із 17 країн Європи і Центральної Азії, - сказав П.Новотний. – І всі вони прагнуть тісної співпраці з Центральною виборчою комісією, що стане запорукою чесних виборів.

Дипломат Посольства США в Україні Бред Паркер зі свого боку пообіцяв повне сприяння представникам згаданої місії, зауваживши, що до неї планується залучити, крім уряду США, уряди Великої Британії, Німеччини, Данії та кількох європейських країн. За його словами, члени місії планують налагодити тісну співпрацю з іншими міжнародними спостерігачами та спостерігачами громадських організацій України, які опікуються спостереженням за виборами. На його думку, це дасть можливість виконати основне спільне завдання – максимально підвищити прозорість виборчого процесу.

У свою чергу А.Магера наголосив, що ЦВК в цілому і він особисто завжди готові до співпраці в межах наданих повноважень з усіма міжнародним організаціями, які опікуються спостереженням за виборчим процесом в світі і, зокрема, в Україні.

Він зазначив, що з сьогоднішнього дня в Україні розпочався виборчий процес, тому вже можливе подання документів, необхідних для реєстрації офіційних спостерігачів.