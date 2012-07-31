Мажоритарники ПР на Донеччині

Син прем’єра Олексій Азаров висунутий кандидатом від Партії регіонів за 47 округом в місті Слов'янськ Донецької області.

Така інформація міститься в списку кандидатів затверджених на з'їзді, повідомляє кореспондент "Української правди". Також за округами в донецьких області висунуті Сергій Клюєв, Юхим Звягільський, Микола Левченко, Валентин Ландік, Тетяна Бахтєєва, Олександр Бобков, Владислав Лук'янов та Валерій Омельченко (зять покійного Василя Джарти) тощо.

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