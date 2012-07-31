Мажоритарники ПР у Києві (по округах)

Партія регіонів на своєму з'їзді в Києві затвердила список мажоритарних кандидатів.

Зокрема, як повідомляє Українська правда, в м.Київ балотуватимуться В.о. № 211 (Голосіївський район) - Лисов Ігор В.о. № 212 (Дарницький район) - Фурсов Андрій В.о. № 213 (Деснянський район) - Борисов Валерій В.о. № 214 (Дніпровський район) - Хмель Анатолій В.о. № 215 (Деснянський район) - Рижова Вікторія В.о. № 216 (Дніпровський район) - Свіщук Данило В.о. № 217 (Оболонський район) - Годунов Юрій В.о. № 218 (Святошинський район) Калашніков Олег В.о. № 219 (Святошинський район) Трошин Сергій В.о. № 220 (Подільський район) Арканова-Чорна Ольга В.о. № 221 (Печерський район) Кущ Олексій В.о. № 222 (Солом'янський район) Луцький Максим В.о. № 223 (Шевченківський район) Куташев Ігор

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