Суд розпочався без Тимошенко

Київський районний суд Харкова продовжив слухання кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, о 10.00 головуючий суддя Костянтин Садовський оголосив про початок судового засідання.

У залі судових засідань присутні захисники Ю.Тимошенко Сергій Власенко, Олександр Плахотнюк, Андрій Кожем’якін, а також група народних депутатів України від БЮТ та представники дипломатичного корпусу Польщі.

Ю.Тимошенко в зал судових засідань не доставлено.

Її захисник Євгенія Тимошенко також відсутня у залі судових засідань.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.