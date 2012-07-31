Тимошенко відмовляється від відеоконференції у суді
11:33, 31 липня 2012Політика
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Захисник Тимошенко Сергій Власенко зачитав у суді лист Тимошенко, у якому вона відмовляється від проведення відеоконференції у судовому процесі щодо ЄЕСУ.
Тимошенко думає, що новація порушить її право на захист
Як передає кореспондент УНІАН, у своєму листі Ю.Тимошенко звернула увагу на те, що чинний Кримінально-Процесуальний кодекс України не передбачає проведення відеоконференції у кримінальному процесі.
На думку екс-прем’єра, проведення відеоконференції можливе тільки під час проведення окремих слідчих дій, перелік яких також передбачений чинним КПК.
«Зважаючи на це, я заявляю про незгоду в проведенні відеоконференції з моєю участю», - процитував звернення Ю.Тимошенко С.Власенко. Ю.Тимошенко також зауважила, що проведення відеоконференції порушить її право на захист.
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