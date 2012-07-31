Стецьків: Виходить так, що ця опозиція просто не хоче вигравати вибори

Про це він повідомив в інтерв'ю газеті «День».

«Те, що мене немає в партійних списках, – прогнозовано. Ще рік тому я чітко сказав, що і Юлії Тимошенко, і Юрієві Луценку, що до списку я не хочу, і пропоную підтримати мене по мажоритарному округу. Чому сьогодні по 117 мажоритарному округу у Львові підтримали Ігоря Васюника, питання не до мене», – сказав депутат.

Т.Стецьків вважає, що опозиція не зробила ніяких висновків з попередніх помилок. «Якби це був одиничний випадок зі мною, то я б списав це на неприязне ставлення до мене Яценюка, але якщо йдеться також про інших людей – із списку викинули Філенка, Донія, ще з десяток людей, які проявили себе як чіткі опозиціонери, - тоді це тенденція. Виходить так, що ця опозиція просто не хоче вигравати вибори – по-дорослому вигравати у влади. Вона хоче легко пройти в Раду і стати опозицією в наступному парламенті», – заявив Т.Стецьків.

Депутат зазначив, що з березня цього року не мав розмов із керівниками опозиції. «Кілька моїх спроб спитати, чи підтримають вони моє висунення по округу, закінчилися тим, що я до цих пір ні з ким з них не спілкувався. Вони просто уникали розмов», – додав він.

Відповідаючи на питання, чи узгоджувалися списки з Юлією Тимошенко, Т.Стецьків сказав, що «говорять, що щось узгоджувалося, щось не узгоджувалося. Це питання, в першу чергу, потрібно поставити Арсенію Петровичу Яценюку – чому так сталося, що з десяток відданих українській справі і перевірених людей не потрапили ані у списки, ані в мажоритарні округи?» Депутат додав, що йому невідомі критерії відбору кандидатів.

Т.Стецьків підтвердив, що, незважаючи на відмову в підтримці опозицією, має намір балотуватися в 117 виборчому окрузі у Львові. «І швидше за все, я там виграю. Йтиму як кандидат від опозиції, тільки правдивої, а не тієї, яка називає себе Об'єднаною», – заявив він.