Прокурор визнала, що без згоди Тимошенко відеоконференція неможлива

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після судового засідання сказала представник державного обвинувачення Вікторія Калита.

«Кримінально-Процесуальний кодекс передбачає, що проведення відеоконференції можливе лише за письмової згоди підсудного. У разі неотримання цієї письмової згоди, звичайно, проведення відеоконференції буде неможливим», - сказала В.Калита.

Як повідомляв УНІАН, захисник екс-прем’єра Сергій Власенко сьогодні у суді зачитав заяву Ю.Тимошенко про відмову від участі у судовому процесі щодо ЄЕСУ в режимі відеоконференції.

У своєму листі Ю.Тимошенко звернула увагу на те, що чинний Кримінально-Процесуальний кодекс України не передбачає проведення відеоконференції у кримінальному процесі.

На думку екс-прем’єра, проведення відеоконференції можливе тільки під час проведення окремих слідчих дій, перелік яких також передбачений чинним КПК.

«Зважаючи на це, я заявляю про незгоду в проведенні відеоконференції з моєю участю», - процитував звернення Ю.Тимошенко С.Власенко. Ю.Тимошенко також зауважила, що проведення відеоконференції порушить її право на захист.