Литвину не вистачає грошей на рекламу: Що не білборд, то місячна пенсія

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час ХІІ з’їзду Народної партії заявив лідер цієї політичної сили, голова Верховної Ради Володимир Литвин.

«Ми дійшли висновку, що нам потрібно висувати своїх кандидатів за мажоритарними округами. Відверто треба сказати, що 5%-ий бар’єр є складний», - сказав він.

При цьому В.Литвин додав, що взагалі не сприймає будь-який бар’єр.

Крім того, значною проблемою є та сума коштів, яка потрібна партії для застави при реєстрації у ЦВК і для проведення рекламної кампанії. «Що не білборд, то місячна пенсія», - сказав В.Литвин.

Він також додав, що Народній партії сьогодні потрібно перевірити реальний рівень підтримки саме в округах.

В.Литвин подякував тим своїм однопартійцям, які мають намір балотуватися по мажоритарці.