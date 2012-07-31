Литвину не вистачає грошей на рекламу: Що не білборд, то місячна пенсія

13:45, 31 липня 2012
Політика
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Народна партія не формуватиме партійного списку на вибори до Верховної Ради і висуватиме своїх кандидатів у депутати лише в мажоритарних округах.

Володимир Литвин бідкається, що немає грошей на рекламну кампанію

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час ХІІ з’їзду Народної партії заявив лідер цієї політичної сили, голова Верховної Ради Володимир Литвин.

«Ми дійшли висновку, що нам потрібно висувати своїх кандидатів за мажоритарними округами. Відверто треба сказати, що 5%-ий бар’єр є складний», - сказав він.

При цьому В.Литвин додав, що взагалі не сприймає будь-який бар’єр.

Крім того, значною проблемою є та сума коштів, яка потрібна партії для застави при реєстрації у ЦВК і для проведення рекламної кампанії. «Що не білборд, то місячна пенсія», - сказав В.Литвин.

Він також додав, що Народній партії сьогодні потрібно перевірити реальний рівень підтримки саме в округах.

В.Литвин подякував тим своїм однопартійцям, які мають намір балотуватися по мажоритарці.

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