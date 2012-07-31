Банки просять Азарова повпливати на однопартійця: злісно не платить кредити

Три банки, що входять до групи найбільших: «Альфа-Банк» (Україна), «ВТБ Банк» і «УкрСиббанк», звернулися з листом до прем'єр-міністра України Миколи Азарова, в якому просять його звернути увагу на ситуацію з невиконанням кредитних зобов'язань компаніями, що входять до групи «АІС».

Про це керівники кредитно-фінансових установ повідомили на прес-конференції в УНІАН у вівторок.

«Приводом для спільного публічного звернення стали факти злісного ухилення від виконання кредитних зобов'язань компаніями, які входять до групи компаній «АІС», що, в свою чергу, пов'язані з відомим українським бізнесменом, народним депутатом, членом Партії регіонів — Дмитром Святашем», - йдеться в листі-зверненні банків, текст якого було роздано на прес-конференції.

Окрім керівників зазначених вище банків, свій підпис під листом поставила й виконуюча обов'язки голови Незалежної Асоціації Банків України (НАБУ) Олена Єфремова.

Лист закінчується зверненням до прем'єр-міністра України: «Шановний Микола Янович, ми як представники фінансового сектора, звертаємося до Вас як до голови Партії регіонів і прем'єр-міністра України з проханням звернути увагу на ситуацію, що склалася в найбільших банків із корпорацією «АІС», підконтрольною Д.Святашу, й втрутитися для відновлення законності».