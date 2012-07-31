ЗМІ: Влада змушує телеканали занижувати ціни на політичну рекламу

Як пише газета «Коммерсант», вартість передвиборчої агітації, заявлена найбільшими каналами в офіційних державних друкованих органах, виявилася набагато нижчою, ніж у попередні виборчі кампанії. Це виявилося тим більш дивно, оскільки ціни на політичну агітацію регулюються державою. Так, згідно із законом, середньодобова ціна однієї секунди політагітації повинна відповідати середній комерційній ціні на каналі за три квартали року, що передували виборам, нагадує управляючий партнер юридичної фірми Urimex Юрій Крайня.

Проте, під час попередніх виборів канали змогли значно завищити ціни, пояснюють учасники ринку. "За три роки вони падали тільки на окремих каналах, та й не в таких масштабах. Значить, минулі розрахунки були некоректними", – сказав керівник відділу продажів одного з телеканалів. Після президентських виборів 2010 року директор агентства Mindshare Валерій Варениця, який розміщував рекламу Віктора Януковича, заявив, що під кінець кампанії ціни на агітацію на каналах групи StarLightMedia (СТБ, ICTV, "Новий канал") досягли 40-45 тис. грн за секунду. Вчора він на дзвінки не відповідав.

Газета пише, що причиною зниження цін учасники ринку називають політичний тиск на канали з боку Партії регіонів. "У формуванні цін на політичну агітацію завжди бере участь правляча партія. Раніше їй було вигідно, щоб ціни були високими – це дозволяло відсіяти невеликих конкурентів, які не мають значних медіабюджетів, але вимагало великих витрат від самої партії", – розповів директор рекламного агентства, що займається політичною рекламою. Проте, у майбутніх виборах майже не буде партій, яких можна було б відсіяти так само, – опозиція об'єдналася, і її бюджет зріс, зазначив співрозмовник видання. "При цьому Партії регіонів не хочеться марно роздувати свій бюджет, тому від каналів зажадали знизити ціни", – зазначив керівник відділу продажів іншого телеканалу.

"Партія регіонів ніякого відношення до господарської діяльності каналів мати не може – навпаки, це вони могли змовитися, як на минулих виборах", – упевнена перший заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова і інформації Олена Бондаренко (Партія регіонів). "На минулих виборах ціни на рекламу були настільки високими, що ряд політичних сил відмовлялися від її розміщення. Можливо, цього разу канали одумалися і вирішили заробити свої гроші не за рахунок ціни, а за рахунок обсягів розміщення", – вважає вона.

Втім, нинішні ціни також вище за комерційні, зазначають учасники ринку. "Вирахувати, скільки насправді коштувала реклама на тому чи іншому каналі, з урахуванням усіх знижок, що надаються клієнтам, для держорганів майже неможливо, тому абсолютний контроль над цінами вони не здатні встановити", – погоджується керівник іншого каналу. До того, ж середню ціну за секунду майже всі канали знизили за рахунок нічного часу (з 1.00 до 6.00-7.00) – вартість розміщення у цей час на всіх каналах дорівнює 1-1,2 грн за секунду. "Середня ціна за добу повинна бути комерційною, але нічні й уранішні слоти купувати майже марно – зазвичай купують тільки прайм-тайм за найвищою ціною", – розповів менеджер одного з каналів.

Згідно із законом, відмовитися розміщувати рекламу будь-кого з кандидатів канал не може, але учасники ринку чекають, що мовники все ж таки контролюватимуть виходи реклами партій, пов'язаних з тим чи іншим каналом. "Канал може відмовити тільки в тому випадку, якщо рекламний ролик не відповідає закону", – сказав Ю.Крайняк. Під час попередньої виборчої кампанії багатьом кандидатам доводилося кілька разів переробляти свої ролики, оскільки юридичні служби каналів звинувачували їх у незаконності, зазначив голова парламентського комітету з питань свободи слова і інформації Юрій Стець ("Наша Україна–Народна самооборона").