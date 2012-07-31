ЦВК організує голосування на виборах за кордоном за 6,5 млн грн

Як повідомили УНІАН у прес-службі Секретаріату ЦВК, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час чергового засідання ЦВК, яке провів голова комісії Володимир Шаповал.

У повідомленні зазначається, що під час засідання комісія також розглянула особисті заяви про складення повноважень заступника голови територіальної виборчої комісії та членів ТВК та внесла окремі зміни до складу територіальних виборчих комісій. Зокрема, у двох регіонах звільнено від виконання своїх обов’язків 1 заступника голови територіальної виборчої комісії та достроково припинено повноваження 3 членів ТВК. Замість звільненого керівника цією ж постановою було призначено нового.

Враховуючи постанову ЦВК від 27 липня 2012 року № 127 «Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 66», Комісія внесла окремі зміни до Переліку одномандатних виборчих округів, утворених на постійній основі у межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя постановою ЦВК від 28 квітня 2012 року № 82.

Також затверджено Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з виборів народних депутатів України.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня ЦВК, відповідно до змін, внесених 12 квітня Верховною Радою у державний бюджет на 2012 рік, збільшила кошторис видатків на підготовку та проведення парламентських виборів 28 жовтня до 1 млрд 212 млн 400 тис. грн проти 817 млн 700 тис. грн, відповідно до кошторису, затвердженого ЦВК до ухвалення змін до держбюджету.

Крім того, ЦВК також затвердила кошторис своїх видатків на організацію та проведення виборів на рівні 28 млн 162 тис. грн.