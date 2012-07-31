З усіх кандидатів від Об’єднаної опозиції вимагатимуть присягу

Всі кандидати в народні депутати від Об’єднаної опозиції підпишуть присягу.

Про це заявив народний депутат, член Ради Об'єднаної опозиції "Батьківщина" Анатолій Гриценко в ефірі ТВі, повідомляється на сайті телеканалу.

"Кожен з нас, навіть це публічно, можливо, підпише присягу, і вона буде у вас, цей текст, що він зобов'язується виконувати спільний план дій, діяти консолідовано в парламенті, і за жодних умов не вийти з фракції чи перейти в іншу фракцію», - повідомив А.Гриценко.

«І там навіть є такі слова, що "я клянусь перед Богом, на Святому письмі, що я цього не зроблю, і підпис», - додав він.

А.Гриценко зазначив, що «щойно мав розмову з Турчиновим і було чітко заявлено, він якраз підтвердив: той, хто не підпише, документи на нього не подадуть до реєстрації в ЦВК".