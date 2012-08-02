«Батьківщина» заявляє про арешт у Миколаєві її активіста

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Батьківщина", відповідне рішення вчора щодо обрання Л.Нікіткіній запобіжного заходу, виніс Центральний райсуд Миколаєва.

За словами адвокатів, на момент затримання Л.Нікіткіна навіть не знала про те, що проти неї порушено кримінальну справу ще 24 липня слідчим Первомайського відділу. Сьогодні вона утримується у СІЗО.

Нагадаємо, що минулого тижня прес-служба Об’єднаної опозиції розповсюдила заяву Аркадія Корнацького, кандидата у народні депутати від опозиції по 132-му виборчому округу у м.Первомайську (Миколаївська обл.), у якій він попереджав про підготовку арештів у його команді з метою політичного тиску на нього.

За словами А.Корнацького, з того моменту, як він оголосив про намір балотуватися до парламенту у мажоритарному окрузі на Миколаївщині, прокуратура, управління по боротьбі з економічною злочинністю, контролюючі органи почали активно збирати інформацію про діяльність агрофірми з метою знайти компромат та не допустити його участі у виборах.

У зв’язку з ситуацію, що склалася, Об’єднана опозиція «вимагає негайно припинити терор проти своїх кандидатів, членів їхніх сімей та активістів опозиційних сил».