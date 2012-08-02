Мавроді поведе МММ на вибори до Верховної Ради (відео)
14:45, 02 серпня 2012Політика
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Мавроді зібрався провести «потужну рекламну кампанію МММ в Україні», створивши політпартію для участі в парламентських виборах.
Засновник фінансової піраміди МММ Сергій Мавроді заявив про створення в Україні політичної партії з аналогічною назвою та її участь у виборах до Верховної Ради, пише Дзеркало тижня.
«В Україні створена політична партія МММ. Зараз будемо висувати на майбутні вибори до Верховної Ради України», — сказав Мавроді у своєму відеозверненні.
У той же час він підкреслив, що «такий крок дозволить провести потужну рекламну кампанію МММ в Україні».
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