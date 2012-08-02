Мавроді поведе МММ на вибори до Верховної Ради (відео)

Засновник фінансової піраміди МММ Сергій Мавроді заявив про створення в Україні політичної партії з аналогічною назвою та її участь у виборах до Верховної Ради, пише Дзеркало тижня.

«В Україні створена політична партія МММ. Зараз будемо висувати на майбутні вибори до Верховної Ради України», — сказав Мавроді у своєму відеозверненні.

У той же час він підкреслив, що «такий крок дозволить провести потужну рекламну кампанію МММ в Україні».