У МЗС Польщі обіцяють «почистити» луцьке консульство, якщо провину доведуть

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив прес-секретар польського МЗС Марчін Босацький, зауваживши, що «до сьогодні міністерство не має такої інформації».

Речник зовнішньополітичного відомства, якого цитує РАР, назвав «політичним нападом» на МЗС заяву представників найбільшої опозиційної партії «Право і справедливість» (PiS) про намір добиватися розгляду цієї справи у Сеймі Польщі.

«Що стосується системи видачі віз в Україні, то депутати чують «дзвін», але не дуже знають, де він. Звучали закиди, що туристичні агентства в Україні роблять за гроші польські візи, а ці заяви не підтвердились», - заявив М.Босацький.

Він нагадав, що МЗС більш як півроку тому ввів нову систему видачі віз через приватну фірму - посередника, аби полегшити роботу з українцями, які хочуть отримувати польські візи.

Прес-секретар МЗС також спростував заяву опозиційних політиків про те, що один із працівників міністерства Войчех Пьонтковський є колишнім секретним агентом спецслужби, що працювала за часів правління комуністів, нагадавши, що це підтвердив Люстраційний суд.

Прес-служба МЗС Польщі до сьогодні не відповіла на відправлений УНІАН вчора запит щодо повідомлень ЗМІ про нелегальну видачу віз у Луцькому консульстві в Україні.

«Ми ще працюємо над відповіддю», - сказав сьогодні представник міністерства.

Як повідомляв УНІАН, польська GazetaPolskaCodziennie написала про створення у консульстві Польщі в Луцьку злочинної групи, що займається нелегальною видачею віз особам, котрим заборонено в’їзд до Шенгенської зони, повіям та може бути причетною до торгівлі дітьми.

За даними газети, до складу групи входять щонайменше троє працівників консульства, яких прикривали колишні працівники комуністичних спецслужб.

Співрозмовник газети також зауважив, що українська та німецька поліція проводять спільне розслідування у справі затриманих у Німеччині повій, котрі у більшості випадків мали польські візи, видані консульством у Луцьку.

У самому Консульстві Польщі у Луцьку УНІАН сказали, що не коментуватимуть звинувачень на адресу його працівників у нелегальній видачі віз українцям до повернення генерального консула Марека Мартінека з відпуски 6 серпня.