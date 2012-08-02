Власенко каже, що не «пхає носа» у лікування Тимошенко

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, коментуючи заяву першого заступника міністра охорони здоров’я України Раїси Моісеєнко про те, що МОЗ не отримувало від німецьких лікарів конкретних рекомендацій щодо лікувальних заходів для подальшої терапії екс-прем’єра.

С.Власенко підкреслив, що Ю.Тимошенко отримує процедури, рекомендовані німецькими медиками.

«Наскільки мені відомо, лікування Юлії Володимирівни йде в плановому режимі. Я був у неї сьогодні, вона мені сказала, що прийшла до мене після медичних процедур, і після зустрічі зі мною вона пішла на медичні процедури. Тому лікування триває. Вони (фахівці берлінської клініки «Шаріте» - УНІАН) лікуючі лікарі, як можна проводити лікування, якщо немає рекомендацій лікарів. Звичайно, якщо лікування йде, значить, усе нормально», - сказав С.Власенко.

Захисник зазначив, що не володіє інформацією про план лікування Ю.Тимошенко, який запропонували німецькі фахівці.

«Я, на жаль, не маю доступу до медичної документації і намагаюся в ці процеси не втручатися. Я беру в цьому участь, якщо є прохання самих німецьких лікарів, або якщо є прохання Юлії Володимирівни. На відміну від наших доблесних ескулапів, я не пхаю ніс куди мене не просять. Я знаю, що лікування йде, процедури йдуть, процедури самі по самі призначатися не можуть, значить, призначив їх лікуючий лікар. У мене питань не виникає ніяких», - підкреслив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Р.Моісеєнко заявила, що питання того, скільки будуть тривати лікувальні заходи Ю.Тимошенко, не може ставитись, адже німецькі лікарі не надали конкретних рекомендацій щодо лікувальних заходів для подальшої реабілітації Ю.Тимошенко. За її словами, МОЗ сподівався 1 серпня отримати рекомендації німецьких лікарів.