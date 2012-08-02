Стець закликає ПР назвати «делегата» з'їзду, охорона якого побила Найєма

Про це йдеться у відкритому листі Ю.Стеця до Політичної ради Партії регіонів, міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, начальника ДАІ Валерія Лозового, та генерального прокурора України В.Пшонки.

Зокрема, Ю.Стець зазначає, що він як голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформації і журналіст обурений діями представників Партії регіонів.

«Глибоке занепокоєння викликає ситуація, що склалася за участі відомого журналіста М.Найєма та охоронців «делегата» з’їзду Партії регіонів. Нагадую що йдеться про грубе поводження з журналістом, нанесення тілесних ушкоджень та перешкоджання його діяльності під час спроби зафіксувати порушника», - пише депутат.

За його словами, «не менш глибоке занепокоєння викликає небажання інших представників Патрії регіонів, зокрема Віталія Хомутинніка та Михайла Добкіна, назвати пресі ім´я винуватця, якого за словами М.Найєма вони впізнали».

За словами Ю.Стеця, «враховуючи те, що правляча партія і без того має за плечима багато прикладів неналежного ставлення до громадян в цілому і журналістів зокрема, вбачаю логічним виходом із ситуації для Партії регіонів, знехтувати «круговою порукою» і оприлюднити ім´я роботодавця охоронців-порушників Закону України, який свідомо покривав їхні дії, тим самим ставлячи напередодні виборів під удар імідж вашої політичної сили зокрема та політиків в цілому».

Депутат наголошує «на необхідності виключити даного кандидата з виборчого списку Партії регіонів, в разі, якщо партія прагне хоч якось зберегти та поліпшити суспільну думку про себе».

На думку Ю.Стеця, рішуче засудження викликають також дії працівників міліції, які на прохання журналіста жодним чином не втрутилися в ситуацію, вочевидь, злякавшись ії винуватців.

Враховуючи вищевикладене, Ю.Стець звертається до міністра внутрішніх справ та начальника управління ДАІ з вимогою виявити та покарати підлеглих, які знехтували Законом України про міліцію (ст. 2) і проявили кричущий приклад службової недбалості.

Також він просить генерального прокурора провести перевірку законності дій міліції під час інциденту за участі М.Найєма та охоронців «делегата» з’їзду Партії регіонів, що стався 30 липня біля Виставкового центру на Броварському проспекті, перед початком з´їзду Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, охорона одного з делегатів з'їзду Партії регіонів 30 липня побила журналіста М.Найєма. За його словами, інцидент стався після того, як на шляху до виставкового центру, де проходив з’їзд регіоналів, машина супроводу одного з делегатів підрізала мотоцикл М.Найєма.

Свідками інциденту були співробітники ДАІ й депутат-«регіонал» В.Хомутиннік. Депутат сказав, що він дізнається, чому охоронці так себе поводили, і здогадується, хто міг їхати у автомобілі.

Пізніше з телефону В.Хомутинніка журналісту зателефонувала якась людина і намагалася прояснити цю ситуацію. Однак на запитання журналіста, з ким він говорить, йому відповіли, що це не має значення і ситуація не варта розголосу.

1 серпня прес-служба Президента України повідомила, що міліція завершила перевірку заяви журналіста М.Найєма та передала справу до прокуратури Дніпровського району м. Києва.