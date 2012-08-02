Найєм вже знає, кого охороняють його кривдники - журналіст назвав прізвище

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Вже відомо прізвище делегата Партії регіонів, охоронці якого відбирали у мене телефон і видаляли файли”, - написав М.Найєм.

За його словами, сьогодні вранці його колега, яка стала свідком подій, повідомила в прокуратуру, що запам'ятала чотири цифри і букви держномера автомобіля, в якому їхав делегат-регіонал. “Хороші люди дізналися, що зі всіх можливих комбінацій цих цифр лише одна числиться за Мercedes 600 чорного кольору. Номер автомобіля - АА8193КО. Власник - Калєтнік Микола Миколайович, 1943 р.н. Який він має стосунок до голови аграрного комітету (Калєтнік Григорій Миколайович) або голови митниці (Калєтнік Ігор Григорович), і чи має в принципі, мені невідомо”, - сказав М.Найєм. Крім того, журналіст відзначив, що йому вже відомий номер і власник автомобіля охорони, і всі ці дані вже є у розпорядженні прокуратури.

УНІАН звернувся до Партії регіонів із проханням надати інформацію, чи була у списках делегатів людина з таким прізвищем, ім'ям і по батькові. Після двогодинного очікування в Партії регіонів повідомили, що таку інформацію не можуть надати агентству.

Як повідомляв УНІАН, охорона одного з делегатів з'їзду Партії регіонів 30 липня побила журналіста М.Найєма. За його словами, інцидент стався після того, як на шляху до виставкового центру, де відбувався з'їзд «регіоналів», машина супроводу одного з делегатів підрізала мотоцикл М.Найєма.

1 серпня прес-служба Президента України повідомила, що міліція завершила перевірку заяви журналіста М.Найєма і передала справу до прокуратури Дніпровського району м. Києва.