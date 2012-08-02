Найєм вже знає, кого охороняють його кривдники - журналіст назвав прізвище

19:32, 02 серпня 2012
Політика
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Журналіст Мустафа Найєм заявляє, що йому відоме ім'я людини, охорона якої побила його перед з'їздом Партії регіонів.

Мустафа Найєм вже знає, кого охороняють його кривдники

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Вже відомо прізвище делегата Партії регіонів, охоронці якого відбирали у мене телефон і видаляли файли”, - написав М.Найєм.

За його словами, сьогодні вранці його колега, яка стала свідком подій, повідомила в прокуратуру, що запам'ятала чотири цифри і букви держномера автомобіля, в якому їхав делегат-регіонал. “Хороші люди дізналися, що зі всіх можливих комбінацій цих цифр лише одна числиться за Мercedes 600 чорного кольору. Номер автомобіля - АА8193КО. Власник - Калєтнік Микола Миколайович, 1943 р.н. Який він має стосунок до голови аграрного комітету (Калєтнік Григорій Миколайович) або голови митниці (Калєтнік Ігор Григорович), і чи має в принципі, мені невідомо”, - сказав М.Найєм. Крім того, журналіст відзначив, що йому вже відомий номер і власник автомобіля охорони, і всі ці дані вже є у розпорядженні прокуратури.

УНІАН звернувся до Партії регіонів із проханням надати інформацію, чи була у списках делегатів людина з таким прізвищем, ім'ям і по батькові. Після двогодинного очікування в Партії регіонів повідомили, що таку інформацію не можуть надати агентству.

Як повідомляв УНІАН, охорона одного з делегатів з'їзду Партії регіонів 30 липня побила журналіста М.Найєма. За його словами, інцидент стався після того, як на шляху до виставкового центру, де відбувався з'їзд «регіоналів», машина супроводу одного з делегатів підрізала мотоцикл М.Найєма.

1 серпня прес-служба Президента України повідомила, що міліція завершила перевірку заяви журналіста М.Найєма і передала справу до прокуратури Дніпровського району м. Києва.

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