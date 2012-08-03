З колишнього мера зняли судимість

Про це в телефонній розмові кореспонденту УНІАН повідомив сам А.Нестерук.

За його словами, суд привів до відповідності рішення Апеляційного суду області, який 31 серпня 2011 року звільнив його з-під варти та відтермінував на рік виконання вироку Дунаєвецького районного суду, що засудив А.Нестерука до 4 років за ч. 2 ст. 364 ККУ.

“Це була замовна політична справа. Таким чином мене усунули від виборів міського голови Кам’янця-Подільського, що мали відбутися вже за кілька тижнів (жовтень 2010 року - УНІАН). Не дали зареєструвати мою кандидатуру із СІЗО. Знали, що я прохідний кандидат, адже попередні позачергові вибори виграв, набравши 86% голосів”, - сказав він.

А.Нестерук наголосив, що ніколи не був хабарником і завжди працював для громади та вважає себе незаконно потерпілим. У зв’язку з цим не виключає, що звернеться з позовом до Європейського суду з прав людини.

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Як повідомляв УНІАН, 14 вересня 2010 року А.Нестерук написав заяву про вихід із лав ВО «Батьківщина», членом якої був близько 4 років. Пізніше СБУ повідомила, що 20 вересня 2010 року викрила протиправну діяльність А.Нестерука і керуючого справами виконкому міської ради Кам’янця-Подільського М.Нечая, які вимагали хабар у місцевих підприємців у розмірі 300 тис. гривень (110 тис. з яких вони отримали) за надання в оренду 1,5 гектара земельної ділянки.

Того ж дня прокуратура Хмельницької області за матеріалами СБУ стосовно мера та його спільника порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

24 вересня 2010 року громада Кам’янця-Подільського провела мітинги на підтримку міського голови біля стін міського СБУ і міської ради, які зібрали близько 1,5 тис. людей.

5 липня 2011 року Дунаєвецький районний суд засудив колишнього міського голову Кам’янця-Подільського А.Нестерука до 4 років, а екс-керуючий справами Микола Нечай одержав 3 роки умовно з випробуванням терміном на 1 рік (звільнений від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 Кримінального кодексу) за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

Захисник А.Нестерука Лев Картушин у коментарі УНІАН назвав судове рішенням незаконним.

“Зловживання владою або посадовими повноваженнями - це використання посадовою особою влади чи наданих їй посадових повноважень всупереч служби для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди. Так говорить закон. Органи досудового слідства кваліфікували дії обох обвинувачених (Нестерука та Нечая — УНІАН.) за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем) та за ч. 2 ст. 368 ККУ (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище). Тобто у них мав би бути мотив або мета зловживання. Саме ж зловживання службовим становищем заради зловживання не може існувати. У цьому випадку Феміда виправдала Анатолія Нестерука та Миколу Нечая у частині одержання хабара. Але не дала відповідь на головне запитання: у чому полягав умисел обвинувачених? Натомість суд виносить вирок, що підсудні зловживали владою з особистих інтересів, не конкретизуючи ці інтереси”, - зазначив адвокат.

Він також припускає, що судова ухвала є політично забарвленою, “оскільки проти А.Нестерука порушення кримінальної справи відбулося напередодні місцевих виборів, а саме - реєстрації кандидатів на посаду міського голови Кам’янця-Подільського”.